Заболевшая редкой болезнью петербурженка рассказала о первых симптомах

В Петербурге в центре имени Алмазова проходит лечение девушка с редким генетическим заболеванием моямоя. Пациентке провели уже две операции.

По словам обладательницы редкой болезни, которые приводит «КП-Петербург», первые признаки заболевания она заметила еще когда была беременна. Она рассказала, что сначала у нее полностью онемела щека, из-за чего она не могла нормально говорить. Изначально врачи диагностировали ей рассеянный склероз.

Однако уже после рождения малыша, у девушки начали наблюдаться совершенно нетипичные для склероза симптомы. Так, у нее онемела левая часть тела и петербурженка с трудом двигалась.

Врач-нейрохирург Андрей Сергеев рассказал о случившейся с девушкой редкой болезни. Чаще всего заболевание наблюдается в странах Азии, особенно в Японии. Вскоре после родов девушку перевели в хирургическое отделение, где ей провели две операции.

Ранее GazetaSPb сообщала, что врачи в Петербурге спасли молодую маму с редкой болезнью.