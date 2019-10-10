Воры пробрались в частный дом в Токсово и вынесли деньги с пистолетом

Ограбление частного дома произошло в поселке Токсово Всеволожского района Ленобласти. По факту кражи проводится проверка.

Как стало известно GazetaSPb, в правоохранительные органы с сообщением о краже обратилась 53-летняя хозяйка дома, который находится по улице Боровой в Токсово. Она рассказала, что вернувшись домой, она заметила, что окно на первом этаже выломано. Заявительница проверила свои вещи и обнаружила пропажу валюты: $200 тысяч, 120 евро и 3 тысячи рублей.

Также пропали ювелирные изделия, банковские карты, ценные документы и коллекция монет. Преступники также захватили пневматический пистолет.

Правоохранительные органы разыскивают преступников.

Ранее GazetaSPb сообщала, что из частного дома в Тихвине вынесли украшения на сумму 158 тыс. рублей.