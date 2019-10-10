Возбудителей дизентерии у поваров детского сада №145 не нашли

Возбудителей дизентерии у поваров детского сада №145 не нашли
Сейчас младшая группа, воспитанники которой заболели, находится на карантине. Фото: pixabay

В детском саду №145, который находится в Адмиралтейском районе Петербурга, были зафиксированы несколько случаев кишечной инфекции среди детей.

Как сообщают в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Петербурге, на сегодняшний день диагноз «дизентерия» поставлен девяти детям и одной воспитательнице. О первых симптомах стало известно 25 сентября, когда в больницу увезли девочку-воспитанницу детсада.

Оказалось, что симптомы расстройства желудка появились у девочки за несколько дней до госпитализации. Воспитатель предупреждал мать о необходимости в обследовании, когда та забирала ребенка домой. Однако спустя два дня девочка вернулась в садик, ее мать утверждала, что малышка здорова.

Сотрудники Роспотребнадзора проверили дошкольное учреждение. В ходе проверки у всех сотрудников взяли анализы, результаты которых впоследствии показали, что ни у кого из них дизентерийной палочки нет.

Сейчас младшая группа, воспитанники которой заболели, находится на карантине.

Ранее GazetaSPb сообщала, что младшая группа детсада на Обводном закрылась на карантин из-за дизентерии.

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Возбудителей дизентерии у поваров детского сада №145 не нашли
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