Эксперт назвала численность мигрантов в России

На территории РФ вес мигрантов составляет около 8% от всего населения. Фото: pixabay

На территории РФ вес мигрантов составляет около 8% от всего населения. Фото: pixabay

Число мигрантов, прибывших в Россию в 2019 году, может стать рекордным за последние десять лет. Доля приезжих граждан наиболее высока в Казахстане.

Со слов заведующей лабораторией РЭУ имени Плехановой Елены Егоровой, в Казахстане около 20% мигрантов от всех жителей. Наименьшее число зафиксировано в Грузии и Азербайджане. Там порядка 2% мигрантов.

Как сообщают «РИА Новости», если речь идет о Прибалтийских странах, то наибольшее число мигрантов предпочитают Эстонию. Меньший процент приезжих граждан в Латвии и Литве.

На территории РФ вес мигрантов составляет около 8% от всего населения.

Ранее в GazetaSPb сообщали о страшном инциденте с мигрантами. Двое приезжих граждан изнасиловали жительницу Северной столицы.