Бездомная женщина зарезала спасшего ее мужчину в Ленобласти

Бездомная женщина зарезала спасшего ее мужчину в Ленобласти
Очередное убийство произошло на почве пьянства. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Затем она самостоятельно вызвала сотрудников полиции на место преступления.

Полиция сообщила об убийстве, произошедшем 8 октября на территории Ленобласти: бездомная женщина, которую приютил житель деревни Зимитицы Волосовского района, убила своего спасителя в пьяной ссоре, а затем сама позвонила в полицию.

Сообщается, что около 20 часов вечера в прошедший вторник в полицию поступил звонок: женщина рассказала, что в квартире дома номер 4 в деревне Зимитицы находится труп. Сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли в квартиру и действительно обнаружили тело убитого с колотыми и резаными травмами бедер.

Выяснилось, что бездомная зарезала своего приятеля в пьяной ссоре: за столом тем вечером они распивали высокоградусные алкогольные напитки. Когда начался конфликт, женщина напала на мужчину и зарезала его, он скончался на месте.

Мужчина оказался 39-летним гражданином Украины, переехавшим в Ленинградскую область в 2015 году.

Против женщины возбуждено уголовное дело.

Ранее GazetaSPB сообщила, что женщину, которая убила 81-летнюю пенсионерку в Ленобласти, приговорили к 10 годам тюрьмы.

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