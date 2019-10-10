Вторая езда в пьяном состоянии закончилась для петербуржца судом и крупным штрафом

Прокуратура Адмиралтейского района поддержала обвинение в отношении петербуржца. Мужчина признан судом виновным в совершении преступления.

Первый инцидент произошел в июле 2015 года. Обвиняемый управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Мужчине назначили штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишили прав на 1,5 года. Второй случай произошел в мае настоящего года. Петербуржец управлял мотоциклом без госрегистрационного знака, в результате чего был остановлен сотрудниками полиции. Проходить медосвидетельствование он отказался.

В результате судебного заседания обвиняемый признал вину в полном объеме. Как сообщили в городской прокуратуре, его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ. Теперь подсудимому придется выплатить штраф в размере 200 тыс. рублей, ему также ограничили пользование транспортным средством на два года.

Приговор не ступил в законную силу.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что петербургская прокуратура заинтересовалась пожаром. Инцидент произошел на Мытнинской улице.