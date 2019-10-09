Прокуратура заинтересовалась пожаром на Мытнинской

Прокуратура Центрального района Петербурга проводит проверку в связи с информацией о воспламенении газопровода на Мытнинской улице.

Прокуратура проверяет соблюдение требований закона при обслуживании систем газоснабжения, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре.

Ночь 9 октября возле дома 30 на Мытнинской улице в Центральном районе Петербурга произошел пожар.

Возгорание произошло на газопроводе диаметром 219 мм. Экстренные службы получили сообщение о возгорании в половину первого ночи, к половине второго возгорание было ликвидировано, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу. Во время пожара никто не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «ПетербургГаз» рассказал подробности пожара на Мытнинской.