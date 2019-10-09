«ПетербургГаз» рассказал подробности пожара на Мытнинской

На месте работали 40 сотрудников МЧС и семь единиц техники. Фото: vk.com

На месте работали 40 сотрудников МЧС и семь единиц техники. Фото: vk.com

Петербургская газораспределительная организация прокомментировала ночное происшествие возле дома 30 на Мытнинской улице в Центральном районе Петербурга.

Ранее местные жители рассказали о ЧП в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все произошло минувшей ночью 9 октября на Мытнинской улице, где проводятся дорожные работы уже в течение нескольких дней. По словам очевидцев, пламя вспыхнуло прямо из-под земли. Некоторые также писали, что слышали взрыв перед возгоранием.

В городском ГУ МЧС заявили, что возгорание произошло на газопроводе диаметром 219 мм. Экстренные службы получили сообщение о возгорании в половину первого ночи, к половине второго возгорание было ликвидировано.

Позже в «ПетербургГазе» опровергнули информацию о возможном взрыве на газопроводе.

«Зафиксировано возгорание в шурфе при производстве работ, которое оперативно ликвидировали сотрудники МЧС. На газоснабжении потребителей инцидент не отразился», — сообщили GazetaSPb в пресс-службе организации.

Ранее GazetaSPb сообщала, что на Мытнинской из-за ремонтных работ взорвалась газовая труба.