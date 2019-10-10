Петербургский дворник забрался на дерево, чтобы ускорить уборку листьев

В Московском районе Северной столицы дворник решил ускорить процесс уборки листьев. Инцидент развеселил местных жителей.

На опубликованных кадрах в сообществе «Шувалово-Озерки» видно, как дворник, находясь на дереве, пытается сбить листья с веток. Время от времени мужчина помогает себе палкой. Внизу опавшие листья встречает второй дворник, который оперативно сметает листву.

«Вот почему листья падают», — написал очевидец в соцсети «ВКонтакте».

Новая технология уборки была применена на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Типанова.

«Чтоб по 20 раз не мести», — заметила подписчица группы.

Ранее в GazetaSPb сообщали о задержании дворника. Мужчину обвинили в убийстве 26-летней давности.