Петербургский дворник забрался на дерево, чтобы ускорить уборку листьев

Петербургский дворник забрался на дерево, чтобы ускорить уборку листьев
Петербуржцы удивились новой технологии уборки. Фото: vk.com/shuvalovo_ozerki

В Московском районе Северной столицы дворник решил ускорить процесс уборки листьев. Инцидент развеселил местных жителей.

На опубликованных кадрах в сообществе «Шувалово-Озерки» видно, как дворник, находясь на дереве, пытается сбить листья с веток. Время от времени мужчина помогает себе палкой. Внизу опавшие листья встречает второй дворник, который оперативно сметает листву.

«Вот почему листья падают», — написал очевидец в соцсети «ВКонтакте».

Новая технология уборки была применена на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Типанова.

«Чтоб по 20 раз не мести», — заметила подписчица группы.

Ранее в GazetaSPb сообщали о задержании дворника. Мужчину обвинили в убийстве 26-летней давности.

дворник новости спб осень
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ростех разработал способ бороться с дронами
В Крыму задержали готовившего взрыв в административном здании россиянина
Смольный опроверг вырубку деревьев у СКК
Нобелевская премия по литературе вручена Петеру Хандке и Ольге Токарчук
КамАЗ не поместился под ограничителем у «Меги Дыбенко»
Депутаты пересмотрят законопроект о местах продажи алкоголя
Петербургский дворник забрался на дерево, чтобы ускорить уборку листьев
Вторая езда в пьяном состоянии закончилась для петербуржца судом и крупным ...