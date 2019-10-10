КамАЗ не поместился под ограничителем у «Меги Дыбенко»

На Мурманском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием большегруза. Инцидент случился сегодня утром, 10 октября, у торгового центра «Мега Дыбенко».

«Камазист не рассчитал», — написал очевидец в соцсети «Вконтакте».

На опубликованных кадрах в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что КамАЗ врезался в ограничитель. В результате столкновения предупредительная вывеска лишилась нескольких букв.

«Камикадзе», — заявил подписчик группы.

Верхняя часть машины и лобовое стекло получили повреждения.

Ранее в GazetaSPb сообщали об аварии КамАЗа и иномарки. Участники спровоцировали крупную пробку на участке проезжей части. В результате аварии обошлось без пострадавших.