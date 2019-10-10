Глава Росстандарта призвал выработать стандарт крафтового пива

Производители крафтового пива должны сами выдвигать требования к самим себе. Такое заявление сделал руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Алексей Абрамов.

По его словам, пивоварам следует объединиться, в результате чего они смогут сформулировать четкие требования к созданию своего продукта. Как сообщает ТАСС, Абрамов добавил, что инициатива станет хорошей основой для создания комитета, в котором могут вырабатываться добровольные технические требования.

В кулуарах форума «Стандартизация-2019» в Северной столице он отметил, что стандарты помогут игрокам рынка, так как власти поддержат одинаковые для всех расходы.

Ранее в GazetaSPb сообщали о предложении не считать пиво алкогольным напитком. Об этом заявил Минпромторг.