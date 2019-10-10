Водитель BMW получил 11 лет за намеренный наезд на группу людей

Водитель BMW получил 11 лет за намеренный наезд на группу людей
Никита Литвинов в зале суда. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор по делу Никиты Литвинова. Мужчину обвинили в убийстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Его приговорили к 11 годам в исправительной колонии со штрафом 15 тыс. рублей. Автомобиль Литвинова BMW 520В передан в собственность государства, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил, что Литвинов в октябре 2017 года поругался с ранее неизвестными ему людьми на улице Замшина. Будучи пьяным, он сел за руль и намерено разогнал авто в сторону оппонентов. В результате наезда один из потерпевших скончался. Здоровью еще одного мужчины был причинен легкий вред.

С места происшествия водитель скрылся. Сторона защиты утверждала, что Литвинов совершил ДТП по неосторожности, перепутав педаль газа с тормозом. Однако, суд с этой позицией не согласился.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржца лишили прав за пьяную езду.

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