Петербургский рецидивист набрал продуктов на 17 тысяч и расплатился «пустой» картой

В Центральном районе Петербурга мужчина попытался пронести товары мимо кассы на крупную сумму. Посетителя задержали.

Инцидент произошел во вторник, 8 октября, в продуктовом магазине на улице Марата, 1. Двое граждан взяли товары и направились к кассе. Сотрудник магазина пробил товары, после чего один из посетителей сложил их в пакеты и поспешно направился к выходу. Второй мужчина «оплатил» товар картой и поспешил за товарищем, но оплата не прошла. После продавец нажал кнопку тревожной сигнализации.

Как сообщили в пресс-службе управления вневедомственной охраны войск нацгвардии РФ по городу и области, продуктовая корзина мужчин составила 17 тыс. 600 рублей.

К месту оперативно прибыли росгвардейцы и задержали посетителя. Оказалось, что мужчину уже судили за мошенничество и ловили на мелких хищениях. Злоумышленника передали в руки полицейским.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что водителя иномарки осудили на 11 лет. Мужчина намеренно наехал на группу людей.