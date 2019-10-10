Активисты: в центре Петербурга хороший асфальт заменили на плохую плитку

В центре Петербурга хороший асфальт заменяют на не самую качественную плитку. Подобное благоустройство приведет к образованию ям и порче фундаментов, считают активисты.

Работы проходят на углу 4-й Советской и Дегтярной улиц. Летом две трети жителей соседних домов выступили против укладки плитки. Однако к ним не прислушались. Сейчас активисты намерены штурмовать муниципалитеты просьбами не допустить подобного благоустройства в других дворах.

Чем жильцов не устроила укладка плитки, корреспонденту Gazeta.SPb рассказал активист движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Ковстров.

«Во-первых, это уничтожает фундамент. Плитка укладывается таким образом, что отсутствует гидроизоляция. Вода, которая стекает, попадает не в ливневые канализации, а просачивается сквозь швы плитки и уходит к фундаменту, размывая его», — сказал он.

Укладка плитки, по словам Кострова, ведется с нарушениями. Рабочие одновременно снимают асфальт, пытаются выровнять грунт, насыпают щебень и песок. Для качественной укладки все слои грунта, щебня и песка должны стелиться поэтапно и тщательно выравниваться.

К плюсам плитки относят отсутствие канцерогенности и высокую ремонтопригодность. Однако достоинства эти в условиях петербургской погоды и качества укладки нивелируются, считают активисты.

«Они снимают идеальное покрытие и на его место кладут худшее. Сливают бюджет округа в небытье», — заявил Костров.

Другие жители Центрального района отметили, что из-за плитки образуются лужи, портится обувь на каблуках и дребезжат самокаты и коляски под окнами, создавая шум.

«Живу на Дегтярной 9/32, в свое время у нас во дворе тоже поменяли асфальт на плитку. Прошло некоторое время и плитка стала зеленеть, проседать и откровенно проваливаться, выглядит всё это неаккуратно. Жилищники пожимают плечами, подсыпают песок под плитку, но всё это смывается дождем через некоторое время», — рассказала петербурженка Ольга.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жители Петроградского района выступили против замены исторических дверей на новые. Их не устроило качество благоустройства и самих дверей.