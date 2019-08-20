Жители Петроградки обратились в прокуратуру после замены исторических дверей

В жилых домах Петроградского района Петербурга заменили исторические входные двери. Качество благоустройства не устроило местных жителей.

Новые двери установили в жилых домах по Большому проспекту П.С. Среди замечаний петербуржцев — утерянные орнаменты, пропорции и особенности исторических дверей, пишет «Мойка78«. Особенно отчетливо недостатки новых элементов заметны на контрасте со старинными дверными порталами.

«Мы продолжаем терять нашу аутентичную красоту, но теперь под благим предлогом. Как остановить реализацию этой программы для сохранившихся дверей?», — написала жительница района в Facebook в группе «Петроградская диаспора».

Ряд собственников квартир в исторических домах заявляют, что работы по замене дверей с ними никто не согласовывал. С жалобой местные жители обратились в прокуратуру.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жители Петербурга за свой счет восстановили двери исторического здания на Мытнинской.