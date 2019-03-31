Петербуржцы на свои деньги восстановили двери исторического здания на Мытнинской

В скором времени здесь будут восстановлены еще два парадных входа. Фото: https://vk.com/mytndvor

В скором времени здесь будут восстановлены еще два парадных входа. Фото: https://vk.com/mytndvor

Вместо металлических дверей теперь красуются деревянные из ясеня. Двери восстанавливали по аналогии с сохранившимися.

Здание на Мытнинской, 5 было построено в 1909 году в стиле модерн. Петербуржцы начали сбор денег для восстановления его исторического облика. Стоит отметить, что в 2001 году объект был включен в список вновь выявленных объектов культурного наследия.

Всего на цели восстановления было собрано порядка 169 тысяч рублей. Теперь вместо металлического новодела установили деревянные двери из ясеня.

“Несмотря на то, что точные сведения о внешнем виде оригинальных дверей не сохранились, эскиз деревянных дверей был сделан по аналогии с другими уцелевшими дверями дома.”, — пишут в группе “Центральный район за комфортную среду обитания”.

Как отмечают сотрудники фонда “Внимание”, которые также подключились к восстановлению, в скором времени здесь будут восстановлены два парадных входа. Средства на их реставрацию были собраны c помощью пожертвований.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что КГИОП не давал разрешение на ремонт исторического здания на Бакунина.