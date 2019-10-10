К 20 годам тюрьмы приговорили полковника ФСБ из Самары

Сотрудник государственной службы осужден за мошенничество и хранение боеприпасов.

Гарнизонный военный суд Самары осудил на 20 лет заключения в колонии и выписал штраф в размере 90,5 миллионов рублей заместителю начальника службы экономической безопасности управления ФСБ России по Самарской области полковнику Сергею Гудованному. Он обвинен в крупном мошенничестве и хранении боеприпасов, сообщает ТАСС.

Кроме того Гудованный лишен звания полковника и ордена мужества.

Расследование началось в апреле 2018 года, тогда еще только подозреваемого Сергея Гудованного задержали, так как подозревали в систематическом получении взяток.

В его квартире был проведен обыск и обнаружены почти 80 миллионов рублей, оружие и боеприпасы. Обвиняемый заявил, что 20 миллионов из найденных являются скоплениями его семьи, а хранение боеприпасов полностью отрицал.

Ранее GazetaSPB сообщила, что предпенсиоеров освободят от транспортного налога.