К 20 годам тюрьмы приговорили полковника ФСБ из Самары

К 20 годам тюрьмы приговорили полковника ФСБ из Самары
Суд вынес приговор. Фото: Pixabay

Сотрудник государственной службы осужден за мошенничество и хранение боеприпасов.

Гарнизонный военный суд Самары осудил на 20 лет заключения в колонии и выписал штраф в размере 90,5 миллионов рублей заместителю начальника службы экономической безопасности управления ФСБ России по Самарской области полковнику Сергею Гудованному. Он обвинен в крупном мошенничестве и хранении боеприпасов, сообщает ТАСС.

Кроме того Гудованный лишен звания полковника и ордена мужества.

Расследование началось в апреле 2018 года, тогда еще только подозреваемого Сергея Гудованного задержали, так как подозревали в систематическом получении взяток.

В его квартире был проведен обыск и обнаружены почти 80 миллионов рублей, оружие и боеприпасы. Обвиняемый заявил, что 20 миллионов из найденных являются скоплениями его семьи, а хранение боеприпасов полностью отрицал.

Ранее GazetaSPB сообщила, что предпенсиоеров освободят от транспортного налога.

военный суд самара фсб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Макаров назвал строительных чиновников шпаной
Собаке зажало лапу при сходе с эскалатора на станции «Невский проспект»
ЦБ рассказал о новом способе кражи средств с банковских карт
СПбГУ не отдаст исторические здания в центре города
Переезд «Газпрома» из Москвы привел к подорожанию квартир в Петербурге
Программа капремонта в Петербурге выполнена на 89%, чердаки почти ...
СПбГУ обещает помочь преподавателям переехать в Пушкин, поближе к новому кампусу
Активисты: в центре Петербурга хороший асфальт заменили на плохую плитку