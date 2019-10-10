ЦБ рассказал о новом способе кражи средств с банковских карт

В ЦБ предупредили, что пользователям карт нельзя сообщать по телефону CVC‐ и CVV‐коды. Фото: Pixabay

В ЦБ предупредили, что пользователям карт нельзя сообщать по телефону CVC‐ и CVV‐коды. Фото: Pixabay

В Центральном банке РФ рассказали о новом способе мошенничества с банковскими картами. Речь идет о подмене телефонных номеров.

Злоумышленники звонят владельцам карт и представляются сотрудниками банков. После они выпрашивают у них необходимую информацию и снимают денежные средства.

Как сообщают «РИА Новости», в ЦБ отметили, что телефонные номера, с которых звонят мошенники, оказываются идентичны номерам call-центров кредитных организаций. Технология позволяет злоумышленникам выдавать себя за настоящих сотрудников и под видом блокировки подозрительных транзакций списывать деньги.

В ЦБ подчеркнули, что жертвами мошенников могут стать пользователи, который переходят по подозрительным ссылкам или заходят на непроверенные сайты, скачивают приложения.

Чтобы выполнить платеж, злодеям необходимо узнать CVC‐ и CVV‐коды и одноразовый пароль для подтверждения операции, которые можно получить только при личном контакте.

Ранее Gazeta.SPb сообщали, что банковские карты могут начать блокировать из-за сомнительных платежей.