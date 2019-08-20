При подозрительных платежах банковские карты хотят блокировать

Банковскую карту владельца смогут заблокировать, если будут замечены странные транзакции. Ввести нововведение в законодательство предложила Ассоциация банков РФ.
Во избежание действий злоумышленников, сообщество предлагает дать возможность кредитным организациям останавливать использование электронного средства платежа.
В настоящее время, подозрительная деятельность может быть приостановлена только во время снятия денежных средств. Как пояснил вице-президент банковского сообщества Алексей Войкулов, что у клиента лишившегося денег, даже при быстром реагировании на хищение, нет основания для возврата.
Согласно инициативе, карту заблокируют на двое суток, в случае обращения в полицию – на 30 рабочих дней.
Ранее в GazetaSPb сообщали о выгодах единой карты петербуржца в магазине «Антошка».