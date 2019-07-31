«Единая карта петербуржца» удвоит выгоду при покупках в «Антошке»

Сеть магазинов обещает придумать для держателей карты бонусы и выгодные условия.

Об этом стало известно сегодня, 31 июля. Обо всем сообщает пресс-служба администрации Калининского района Санкт-Петербурга. Одним из партнеров Единой карты петербуржца стала сеть магазинов «Антошка», в которых можно купить товары для новорожденных и их мам. Для горожан подготовят бонусные программы, которые сделают покупки выгодными и приятными.

Так, например, люди смогут получать в два раза больше баллов, чем остальные владельца карты «Антошки». В сети подчеркнули, что петербуржцы должны будут предоставить ЕКП до оплаты покупок.

Напоминаем, что на данный момент карту оформили почти 60 тысяч человек, заявки на получение подали более 138 тысяч граждан.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Единая карта петербуржца теперь подключена к мобильной связи «Билайн». Теперь пользователи данной связи и обладатели карт имеют возможность активировать специальный тариф, в результате чего смогут пользоваться особыми льготами, общаясь по устройству связи.