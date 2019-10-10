Собаке зажало лапу при сходе с эскалатора на станции «Невский проспект»

В метрополитене Северной столицы спасали собаку. Животное пострадало из-за невнимательной хозяйки, которая нарушила правила безопасности.

Все произошло в четверг, 10 октября, на станции «Невский проспект». Жительница с собакой ехали на эскалаторе. При сходе со ступеней животному прищемило лапу.

В пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен» рассказали, сообщает «Мойка78», что животное перевозилось без переноски. Работники сразу остановили эскалатор, чтобы спасти собаку. Животное удалось вытащить, однако ему немедленно потребовалась медпомощь.

Ранее Gazeta.SPb сообщали о вагонах-боингах в метрополитене. Вагоны схожи с «боингами» благодаря закруглениям на кузове. Кроме того, их кузовы отличаются от стандартных моделей и внутри.