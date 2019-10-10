Водители играют в города и ищут девушек на ночь в пробке на КАД

Вечером 10 октября Петербург встал в восьмибалльные пробки. Автомобилисты развлекают себя играми в города и поиском новых знакомств.

Ремонт на вантовом мосту поставил в пробки участок внутреннего кольца. Движение затруднено от проспекта Обуховской Обороны до 57 километра КАД. Водители от скуки устроили перекличку.

«Царское село тут», «Ставрополь», «Удмуртия», «А из Питера кто есть?», «Когда это закончится?, «Девушки, пишите, кто хочет расслабиться вечерком вместе», — пишут автомобилисты в «Яндекс.Навигаторе».

Дорожные работы также поставили в пробки участок внутреннего кольца на Севере Петербурга и Выборгское шоссе в районе Парголово.

По состоянию на 18:50, в городе парализован центр и спальные районы. Заторы наблюдаются на Дворцовой набережной, Невском проспекте, Софийской улице, набережной Обводного канала, Коломяжском проспекте и десятках других улиц.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что движение в Петербурге 12 октября ограничат из-за концерта группировки «Ленинград» на «Газпром Арене». На дорогах ожидаются пробки.