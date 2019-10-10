Концерт «Ленинграда» поставит Петербург в пробки

Группировка «Ленинград» выступит на «Газпром Арене» 12 октября. В связи с этим движение транспорта на дорогах Петербурга будет ограничено.

О перекрытиях сообщили в комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Автомобили не смогут проехать по ряду улиц весь день. С полуночи до полуночи перекроют улицы Савина в направлении от Петровской площади к Большому Петровскому мосту, набережную Гребного канала от Бодрова переулка к Северной дороге, Крестовский проспект от улицы Рюхина к Южной дороге, Южную дорогу от Крестовского проспекта к Теннисной аллее, Северную дорогу от Бодрова переулка к Велосипедной аллее, а также Теннисную аллею от Южной дороги и Велосипедную аллею от Северной дороги.

С 16:00 до полуночи закроют проезд по улице Рюхина от дома 1 по Кемской улице до Морского проспекта. С 19:00 перекроют участок Яхтенной улицы от улицы Савушкина до Приморского проспекта, а также участок Приморского от Беговой улицы до Яхтенной.

На ряде участков будут действовать знаки «Направление движения по полосам», «Движение направо» и «Остановка запрещена».

Группировка «Ленинград» выступит на «Газпром Арене» в рамках стадионного тура. Начало концерта в 19:00. Тур, охватывающий девять крупнейших стадионов России, стартовал в Калининграде 4 июня и завершится в Петербурге 12 октября.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение об отдыхе президента России Владимира Путина в тайге.