Сергей Шнуров посвятил стихотворение Путину, отдыхающему в тайге

Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение об отдыхе президента России Владимира Путина в тайге.

В своем литературном произведении Шнуров в ироничной форме описал прогулку российского лидера по сибирскому лесу. Музыкант предположил в стихотворении, что президент отдыхал в сопровождении нескольких офицеров, съемочной группы и сотрудников Федеральной службы охраны (ФСО).

«Осень. Как же хорошо! Рыба, утки под прицелом. Шойгу в кадр не вошёл, с ним десяток офицеров, повар, съемочная группа, ФСО в канаве дышит. Тише! Не кричите в рупор! Дайте насладится тишью. Лес листвой своей гудит. А в кустах танки, как лоси. Я люблю побыть один. Как же хорошо, что осень!» — Шнуров опубликовал эти строки в своем Instagram-аккаунте.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Кремле прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина.