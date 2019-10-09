Сергей Шнуров посвятил стихотворение Путину, отдыхающему в тайге

Фото: "Сергей Шнуров (группа Ленинград)"/ВК
Фото: "Сергей Шнуров (группа Ленинград)"/ВК

Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение об отдыхе президента России Владимира Путина в тайге.

В своем литературном произведении Шнуров в ироничной форме описал прогулку российского лидера по сибирскому лесу. Музыкант предположил в стихотворении, что президент отдыхал в сопровождении нескольких офицеров, съемочной группы и сотрудников Федеральной службы охраны (ФСО).

«Осень. Как же хорошо! Рыба, утки под прицелом. Шойгу в кадр не вошёл, с ним десяток офицеров, повар, съемочная группа, ФСО в канаве дышит. Тише! Не кричите в рупор! Дайте насладится тишью. Лес листвой своей гудит. А в кустах танки, как лоси. Я люблю побыть один. Как же хорошо, что осень!» — Шнуров опубликовал эти строки в своем Instagram-аккаунте.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Кремле прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина.

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Сергей Шнуров посвятил стихотворение Путину, отдыхающему в тайге
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