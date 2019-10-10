Иномарки остановили движение трамваев по Энгельса

Иномарки остановили движение трамваев по Энгельса
Автомобили не получили серьезных повреждений. Фото: vk.com/spb_today

В Выборгском районе Северной столицы произошло дорожно-транспортное происшествие, участники которого нарушили движение трамваев. Авария случился сегодня вечером, 10 октября, на улице Энгельса.

На опубликованных кадрах видно, что автомобили Volvo и Kia «встретились» у пешеходного перехода. Со слов очевидцев в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», водитель Volvo не соблюдал дистанцию, в результате чего столкнулся с другим участником.

Иномарки не получили серьезных повреждений, однако столкновение парализовало движение трамваев в обе стороны.

Ранее Gazeta.SPb сообщали о ДТП с участием автомобиля Mercedes. Очевидцы рассказали, что иномарку «помяла» автоледи. У машины серьезно пострадала передняя часть.

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