Иномарки остановили движение трамваев по Энгельса

В Выборгском районе Северной столицы произошло дорожно-транспортное происшествие, участники которого нарушили движение трамваев. Авария случился сегодня вечером, 10 октября, на улице Энгельса.

На опубликованных кадрах видно, что автомобили Volvo и Kia «встретились» у пешеходного перехода. Со слов очевидцев в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», водитель Volvo не соблюдал дистанцию, в результате чего столкнулся с другим участником.

Иномарки не получили серьезных повреждений, однако столкновение парализовало движение трамваев в обе стороны.

Ранее Gazeta.SPb сообщали о ДТП с участием автомобиля Mercedes. Очевидцы рассказали, что иномарку «помяла» автоледи. У машины серьезно пострадала передняя часть.