В Петербурге отправлен под домашний арест фигурант дела о хищении 100 млн рублей из инвестиционного фонда

По решению суда он будет находиться под стражей до 3 ноября 2019 года. Фото: Pixabay

По решению суда он будет находиться под стражей до 3 ноября 2019 года. Фото: Pixabay

Куйбышевский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, отказав следствию в страже, в отношении Юрия Зайвия, обвиняемого в мошенничестве на 100 млн рублей.

По решению суда он будет находиться под домашним арестом до 3 ноября.

По версии следствия, Зайвий вступил в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств закрытого паевого инвестиционного фонда «Залоговый» (под управлением ООО «Гарант ФинКом»), сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Соучастники подделали паспорта собственников нежилых помещений на Невском проспекте и свидетельства о праве собственности. Данные документы представлялись в «Гарант ФинКом» для заключения договора займа денежных средств в размере 100 млн рублей под залог имущества, принадлежавшего тем лицам, на имя которых изготавливались подложные паспорта. Денежными средствами фигуранты распорядились по своему усмотрению.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге экс-депутат и его сообщники отсидят в тюрьме за мошенничество со страховкой.