Иномарки «притерлись» на пересечении Суздальского и Демьяна Бедного

В Калининском районе Северной столицы произошло ДТП с иномарками. Инцидент случился сегодня вечером, 10 октября, на пересечении Суздальского проспекта и улицы Демьяна Бедного.
На опубликованных фотографиях в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что на участке столкнулись автомобили Mazda и Mitsubishi. Иномарки не получили серьезных повреждений, возможно, отделались царапинами.
Информация о возможных пострадавших и причины дорожно-транспортного происшествия не приводятся.
Ранее Gazeta.SPb сообщали о легковушках, парализовавших движение транспортных средств. Машины столкнулись в Санкт-Петербурге. Данные о пострадавших не уточняются.