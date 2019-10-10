Иномарки «притерлись» на пересечении Суздальского и Демьяна Бедного

Иномарки &#171;притерлись&#187; на пересечении Суздальского и Демьяна Бедного
Причины ДТП не сообщаются. Фото: vk.com/spb_today

В Калининском районе Северной столицы произошло ДТП с иномарками. Инцидент случился сегодня вечером, 10 октября, на пересечении Суздальского проспекта и улицы Демьяна Бедного.

На опубликованных фотографиях в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что на участке столкнулись автомобили Mazda и Mitsubishi. Иномарки не получили серьезных повреждений, возможно, отделались царапинами.

Информация о возможных пострадавших и причины дорожно-транспортного происшествия не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb сообщали о легковушках, парализовавших движение транспортных средств. Машины столкнулись в Санкт-Петербурге. Данные о пострадавших не уточняются.

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