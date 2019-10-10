Здание центра поддержки предпринимательства в Петербурге займет школа

Здание центра поддержки предпринимательства в Петербурге займет школа
Полюстровский проспект, 50. Фото: Google View

На Полюстровском проспекте появится школа. Учебное заведение займет здание центра развития и поддержки предпринимательства (ЦРПП). Такое заявление сделал председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Юрий Калабин

По его словам, на участке много новостроек, а школ не хватает. Он также добавил, что данная локация для предпринимателей неудобна.

В интервью «Своему делу плюс» он рассказал, что ЦРПП планируется оборудовать в центре Петербурга. В нем будут проводиться семинары и консультации, а также сохранятся все виды поддержки. Окончательное решение о новом местоположении еще не принято.

Ранее Gazeta.SPb сообщали о подарках петербургским новорожденным. Родителям, дети которых родились 10 октября, вручат материнский набор.

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