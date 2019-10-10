Рожденные 10 октября дети смогут получить бесплатный материнский набор

Рожденные 10 октября дети смогут получить бесплатный материнский набор
Выдача подарков осуществляется по 15 адресам. Фото: Pixabay

В Северной столице семьи с новорожденными могут получить набор с необходимыми товарами для ребенка и родителей. Бесплатные боксы дарит сеть финских супермаркетов PRISMA в честь своего дня рождения.

Для получения подарка достаточно проживать в Петербурге и иметь при себе документ с датой рождения малыша 10.10.2019. Выдача осуществляется по 15 адресам в первые 6 месяцев после рождения ребенка.

В Финляндии такая коробка называется äitiyspakkaus («айтиуспаккаус»). Ее принято дарить при рождении ребенка. В российскую версию бокса вошли вещи, средства гигиены и другие необходимые для первых месяцев жизни малыша предметы. А также финская питьевая вода, чай и печенье.

Количество коробок неограниченно. Заявку на «айтиуспаккаус» родители могут отправить на адрес 11.prismaspb@sok.fi.

Ранее Gazeta.SPb сообщали об эвакуации магазина «Призма». В здании обнаружили подозрительный предмет.

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Рожденные 10 октября дети смогут получить бесплатный материнский набор
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