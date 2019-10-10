На трассе «Нарва» произошло массовое ДТП. Есть пострадавшие

На трассе «Нарва» в Волосовском районе произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали три человека, в том числе и ребенок.

Вечером 10 октября » на 60-м км автодороги «Нарва» Hyundai, за рулем которого находился 35-летний водитель, врезался в «КамАЗ», сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленобласти. При выезде со второстепенной дороги на главную Hyundai задел автомобиль Fiat.

В результате ДТП пострадали водитель автомобиля Hyundai и пассажир — ребенок 2015 года рождения, который находился в детском кресле на заднем сидении. Кроме того, пострадал 42-летний водитель Fiat. Пострадавшие доставлены в больницу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленобласти выясняются детали дорожно-транспортного происшествия, в результате которого водитель легкового автомобиля получил серьезные травмы.