Петербургский суд отказался признавать книгу о «российской агрессии» экстремистской

Книгу «Вторжение в Украину. Хроника российской агрессии» отказались вносить в список экстремистской литературы.

В ходе заседания прокурор заверил, что образ РФ в тексте является захватническим. Он также подчеркнул, что в книге приводится сравнение страны с нацистами. В результате экспертизы, которую назначил суд, признаки экстремизма в тексте были не обнаружены.

В заключении заявили, что в издании есть только хроника конфликта между Россией и Украиной, а также имеются рекомендации авторов. Как сообщил руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков в Telegram-канале, книгу не признали экстремистской.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что к ответственности за экстремизм могут привлечь Владимира Соловьева. Соответствующую просьбу выразил житель Татарстана.