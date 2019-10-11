Петербургский суд отказался признавать книгу о «российской агрессии» экстремистской

Петербургский суд отказался признавать книгу о &#171;российской агрессии&#187; экстремистской
Решение принял Московский районный суд. в Петербурге. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

Книгу «Вторжение в Украину. Хроника российской агрессии» отказались вносить в список экстремистской литературы.

В ходе заседания прокурор заверил, что образ РФ в тексте является захватническим. Он также подчеркнул, что в книге приводится сравнение страны с нацистами. В результате экспертизы, которую назначил суд, признаки экстремизма в тексте были не обнаружены.

В заключении заявили, что в издании есть только хроника конфликта между Россией и Украиной, а также имеются рекомендации авторов. Как сообщил руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков в Telegram-канале, книгу не признали экстремистской.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что к ответственности за экстремизм могут привлечь Владимира Соловьева. Соответствующую просьбу выразил житель Татарстана.

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