Владимира Соловьева просят привлечь к ответственности за экстремизм

Заявление с просьбой в Следственный комитет направил житель Татарстана.

Мужчина направил письмо с жалобой прямо к председателю Следственного комитета РФ Александру Быстрыкину и Генпрокурору Юрию Чайке. Главное требование: завести уголовное дело на теле- и радио-ведущего Владимира Соловьева.

А именно привлечь к ответственности согласно статье 282 УК РФ, содержание которой регулирует вопросы, связанные с возбуждением ненависти либо вражды или вражды, а также с поведением, которое унижает человеческое достоинство.

Напомним, что немногим ранее в прямом эфире станции «ВестиFM» произошел инцидент, который очевидно и повлек за собой жалобу. Один из слушателей назвал Владимира Соловьева «путиноидом», в ответ на что получил от ведущего матерные слова в свою сторону, которые были зачитаны Соловьевым с акцентом.

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