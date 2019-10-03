Вышел новый список Forbes, в нем самые молодые миллиардеры Америки

Forbes выпустили свой ежегодный список «Forbes 400», он содержит информацию о самых состоятельных гражданах США, 15 из них сделали состояние до 40 лет.

Если сложить все капитали лиц, упомянутых в списке Forbes в этом году, получится $2,96 триллиона. А самому юному участнику лиги богатых 29 лет, его имя Эван Шпигель, и он является соучредителем Snapchat.

Минимальная сумма, которая нужна, чтобы стать счастливчиком и попасть в завтеный список равна $2,1 миллиарда, поэтому модель Кайли Дженнер, которая заработала в свои 18 миллиард долларов, осталась в стороне от списка.

Лидером среди богачей стал как раз Шпигель, он заработал свои $3,6 миллиарда до 30-ти лет. Сразу за ним 31-летний Боби Мерфи, технический директор Snapchat с состояние равным $3,1 млрд. Последним в богатейшей тройке стал унаследовавший сеть Walmart, Лукас Уолтон, ему 33 года и его капитал в сумме равен $18млрд.

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