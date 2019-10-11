«Газель» и иномарка столкнулись в Шушарах, один человек погиб

&#171;Газель&#187; и иномарка столкнулись в Шушарах, один человек погиб
Обстоятельства ДТП не называются. Фото: vk.com/spb_today

В Шушарах под Петербургом произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Один из водителей погиб.

Смертельный инцидент случился сегодня утром, 1 октября, на Школьной улице у дома №2. Участниками аварии стали автомобили «Газель» и Nissan.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД РФ по городу и области, с места происшествия госпитализировали водителя и пассажира «Газели». Судя по опубликованным кадрам, произошло лобовое столкновение. Передняя часть иномарки превратилась в груду металла. На участке разбросаны осколки и детали машин.

Ранее в GazetaSPb сообщали о ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса. Они «встретились» в центре Петербурга. Информация о возможных пострадавших не приводилась.

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«Газель» и иномарка столкнулись в Шушарах, один человек погиб
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