Volkswagen Polo и автобус столкнулись на Невском

Volkswagen Polo и автобус столкнулись на Невском
Информация о возможных пострадавших не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

На Невском проспекте Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки и автобуса. Авария случилась сегодня утром, 11 октября.

На опубликованных кадрах в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что на повороте столкнулись автомобиль марки Volkswagen Polo и автобус №22. На место прибыли сотрудники ДПС.

В момент аварии легковушка пыталась повернуть на Казанскую улицу, когда ее задел автобус. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», движение на участке слегка затруднено.

Ранее в GazetaSPb сообщали о госпитализации мужчины с ранениями шеи. Пострадавшего доставили в состоянии алкогольного опьянения. Причина инцидента и состояние жителя не называются.

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