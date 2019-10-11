Volkswagen Polo и автобус столкнулись на Невском

Информация о возможных пострадавших не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

Информация о возможных пострадавших не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

На Невском проспекте Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки и автобуса. Авария случилась сегодня утром, 11 октября.

На опубликованных кадрах в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что на повороте столкнулись автомобиль марки Volkswagen Polo и автобус №22. На место прибыли сотрудники ДПС.

В момент аварии легковушка пыталась повернуть на Казанскую улицу, когда ее задел автобус. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», движение на участке слегка затруднено.

Ранее в GazetaSPb сообщали о госпитализации мужчины с ранениями шеи. Пострадавшего доставили в состоянии алкогольного опьянения. Причина инцидента и состояние жителя не называются.