В Гатчинском районе госпитализировали жителя с ранением шеи

В Гатчинском районе Петербурга госпитализировали мужчину с ранением шеи.

Все случилось в четверг, 10 октября. По предварительной информации, житель находился в состоянии алкогольного опьянения, в результате чего начал размахивать руками и нанес телесные повреждения двум медсотрудницам.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, по факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются детали.

Ранее в GazetaSPb сообщали о злоумышленниках, которые украли мотоцикл в Петергофе. Мужчинам придется ответить перед судом за совершенное преступление.