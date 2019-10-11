Злоумышленники ответят за кражу мотоцикла в Петергофе перед судом

В Петродворцовом районе Петербурга прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении двух граждан.

Местные жители, предварительно сговорившись, похитили мотоцикл. Инцидент случился в июне настоящего года, транспорт был припаркован у дома на ул. Ботанической в г. Петергофе.

Как сообщает городская прокуратура, мужчины обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Уголовное дело направили в Петродворцовый районный суд для детального рассмотрения.

Ранее в GazetaSPb сообщали о преступном инциденте с участием несовершеннолетнего петербуржца. 17-летний житель похитил телефон у водителя такси. Все произошло во время поездки. Со слов таксиста, молодой человек применил к нему физическую силу.