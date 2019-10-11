Несовершеннолетний похитил у таксиста телефон в Петербурге

В Калининском районе Северной столицы несовершеннолетний похитил у таксиста мобильный телефон. По факту грабежа проводится расследование.
Все произошло в четверг, 10 октября, у дома №53 по проспекту Просвещения. 17-летний петербуржец ехал в автомобиле такси марки «Фольксваген Поло», когда применил физическую силу к водителю и похитил мобильник, стоимостью пять тысяч рублей.
Как сообщили в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в результате розыскных мероприятий правоохранители установили личность пассажира. Похищенное изъято.
Злоумышленнику назначена подписка о невыезде.
Ранее в GazetaSPb сообщали о таксисте, который похитил деньги у пассажира. Водитель «заполучил» порядка 7 тысяч.