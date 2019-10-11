В Петербурге задержали таксиста, похитившего у пассажира деньги

В Петербурге задержали таксиста, похитившего у пассажира деньги
Ленинский проспект, 92. Фото: Google View

В Красносельском районе Северной столицы задержан таксист, который похитил деньги у пассажира.

Все произошло в четверг, 10 октября, у дома 92 по Ленинскому проспекту. Со слов 33-летнего заявителя, за ним приехал автомобиль «Хундай Солярис». В ходе поездки водитель, применив физическую силу, похитил у него 7 тыс. 700 рублей.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, в результате розыска сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 22-летний гражданин.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

Ранее в GazetaSPb сообщали о хищении мобильника и денег у петербуржца. Со слов мужчины, к нему подошли двое неизвестных и применили физическую силу.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти новости спб таксист
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