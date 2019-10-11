Злоумышленники похитили мобильник и деньги у петербуржца

В Кировском районе Петербурга неизвестные похитили у мужчины мобильный телефон и деньги. Инцидент произошел в четверг, 10 октября, у дома 10 по улице Генерала Симоняка.

Со слов 34-летнего заявителя, все произошло около 3:30. Двое злоумышленников, применив физическую силу, отобрали у мужчины мобильный телефон, стоимостью 6 тыс. рублей, а также похитили 600 рублей, после чего скрылись.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, по факту грабежа возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов приняли меры к розыску злоумышленников.

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