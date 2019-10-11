Пенсионерке пообещали снять порчу за 160 тысяч в Колпино

В Колпинском районе разыскивают злоумышленниц, похитивших крупную сумму денег у пожилой жительницы.

Инцидент произошел в среду, 9 октября, в одной из квартир дома № 9/28 по Пролетарской улице. Со слов 79-летней заявительницы, все произошло в период с 10:30 до 13:30. Она добавила, что женщины завладели ее деньгами путем обмана: мошенницы предложили снять порчу.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, сумма ущерба составила 160 тыс. рублей.

В настоящее время правоохранители выясняют детали произошедшего, а также начали розыск злоумышленниц. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в GazetaSPb сообщали о пенсионерке, у которой пропали два кошелька из квартиры. Со слов женщины, это произошло после проверки труб.