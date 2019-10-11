Пожилая петербурженка заявила о пропаже кошельков после визита сотрудника, проверявшего трубы

Пожилая петербурженка заявила о пропаже кошельков после визита сотрудника, проверявшего трубы
Инцидент произошел в квартире дома №24 на улице Бурцева. Фото: Google View

В Кировском районе Северной столицы у пенсионерки пропало два кошелька. Со слов заявительницы, это произошло после визита сотрудника, который проверял трубы.

Инцидент произошел в среду, 9 октября, в одной из квартир дома №24 по улице Бурцева. 88-летняя жительница рассказала, что около 9 утра к ней пришел молодой человек, который проверил трубы отопления. После его ухода пенсионерка обнаружила отсутствие кошельков.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, сумма ущерба составила порядка 2,1 тыс. рублей. По факту произошедшего проводится проверка.

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