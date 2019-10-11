Полицейские разыскивают злоумышленника, стрелявшего в петербуржца

Инцидент произошел у дома №5 по Орловскому переулку. Фото: Google View

Инцидент произошел у дома №5 по Орловскому переулку. Фото: Google View

В Центральном районе Петербурга разыскивают злоумышленника, стрелявшего в мужчину. Инцидент произошел в четверг, 10 октября, у дома №5 на Орловском переулке.

На фасаде указанного дома имелись камеры видеонаблюдения. В результате просмотра видеозаписей выяснилось, что неизвестный произвел несколько выстрелов в 34-летнего потерпевшего.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, в больнице у мужчины обнаружили непроникающее огнестрельное ранение спины. В удовлетворительном состоянии его направили на амбулаторное лечение.

По факту побоев возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники правопорядка заняты розыском злоумышленника.

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