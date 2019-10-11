Полицейские разыскивают злоумышленника, стрелявшего в петербуржца

В Центральном районе Петербурга разыскивают злоумышленника, стрелявшего в мужчину. Инцидент произошел в четверг, 10 октября, у дома №5 на Орловском переулке.
На фасаде указанного дома имелись камеры видеонаблюдения. В результате просмотра видеозаписей выяснилось, что неизвестный произвел несколько выстрелов в 34-летнего потерпевшего.
Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, в больнице у мужчины обнаружили непроникающее огнестрельное ранение спины. В удовлетворительном состоянии его направили на амбулаторное лечение.
По факту побоев возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники правопорядка заняты розыском злоумышленника.
Ранее в GazetaSPb сообщали о госпитализации жительницы Петербурга. Женщина рассказала, что ее избил муж.