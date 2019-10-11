Петербурженку госпитализировали в тяжелом состоянии после избиений мужа

Петербурженку госпитализировали в тяжелом состоянии после избиений мужа
Улица Червонного Казачества, 20. Фото: Google View

В Кировском районе Петербурга задержали мужчину, избившего свою жену. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в четверг, 10 октября, в доме 20 по улице Червоного Казачества. 49-летняя пострадавшая рассказала в больнице, что ее избил собственный муж.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, 42-летнего мужчину задержали у дома 42 по тому же адресу. Оказалось, что мужчина неоднократно судим.

По факту умышленного причинения тяжкого время здоровью возбуждено уголовное дело.

Подозреваемому назначена подписка о невыезде.

Ранее в GazetaSPb сообщали о пожаре в Петербурге. Возгорание произошло в коммуналке.

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