Два жильца пострадали при пожаре в коммуналке на Колокольной улице

В Центральном районе Петербурга произошел пожар в жилом доме. Инцидент случился сегодня утром, 11 октября, на Колокольной улице, 12.
В одной из квартир на втором этаже горела комната. Как сообщили в ГУ МЧС РФ по городу и области, возгорание случилось в коммуналке на площади 15 квадратных метров.
К месту происшествия оперативно прибыли спасатели, из здания эвакуировали восемь человек.
Пострадали два человека. Пожилых мужчину и женщину госпитализировали в ближайшее медучреждение. Информация об их состоянии и причина пожара не приводятся.
Ранее в GazetaSPb сообщали о злоумышленнике, который обчистил квартиру. Неизвестный вынес из нее денежные средства и ювелирные украшения.