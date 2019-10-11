Два жильца пострадали при пожаре в коммуналке на Колокольной улице

Два жильца пострадали при пожаре в коммуналке на Колокольной улице
Кадры с места происшествия появились в соцсети "ВКонтакте". Фото: vk.com/spb_today

В Центральном районе Петербурга произошел пожар в жилом доме. Инцидент случился сегодня утром, 11 октября, на Колокольной улице, 12.

В одной из квартир на втором этаже горела комната. Как сообщили в ГУ МЧС РФ по городу и области, возгорание случилось в коммуналке на площади 15 квадратных метров.

К месту происшествия оперативно прибыли спасатели, из здания эвакуировали восемь человек.

Пострадали два человека. Пожилых мужчину и женщину госпитализировали в ближайшее медучреждение. Информация об их состоянии и причина пожара не приводятся.

Ранее в GazetaSPb сообщали о злоумышленнике, который обчистил квартиру. Неизвестный вынес из нее денежные средства и ювелирные украшения.

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