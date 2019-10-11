Злоумышленник проник в квартиру на первом этаже через подвал на Маршала Жукова

В Кировском районе Северной столицы неизвестный пробрался в квартиру, после чего вынес из нее деньги и драгоценности.

Инцидент произошел в четверг, 10 октября, в квартире на первом этаже дома №72 на проспекте Маршала Жукова. Со слов 47-летнего медицинского представителя одной из фармацевтических компаний, злоумышленник пробрался в его квартиру через подвал.

Заявитель также добавил, что неизвестный похитил 25 тыс. рублей, 150 евро, $250 и ювелирные изделия.

Как стало известно GazetaSPb, в результате оперативно-следственных мероприятий правоохраниетли установили, что злоумышленник выломал бетонное перекрытие между подвалом и квартирой, после чего проник в помещение.

Уголовное дело возбуждено по факту кражи.

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