Мужчина пырнул супругу во время пьяной ссоры в Пушкине

Мужчина пырнул супругу во время пьяной ссоры в Пушкине
Мужчина нанес жене удар ножом. Фото: Pixabay

Пьяная ссора закончилась поножовщиной между супругами. Инцидент произошёл в Пушкине на Октябрьском бульваре.

  1. Муж и жена совместно распивали спиртные напитки, когда между ними произошла ссора. В результате конфликта мужчина пырнул женщину ножом в бок. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии с проникающим колото-резаным ранением поясницы слева.

Как стало известно GazetaSPb, прибывшие к месту происшествия сотрудники правопорядка задержали мужчину. Оказалось, что он дважды был осужден по статье 228 УК РФ. В последний раз — освобождён условно досрочно.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что 9-летнюю девочку нашли мертвой у гаражного комплекса. Подозреваемый сознался в совершении преступления.

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