«Делимобиль» влетел в троллейбус и собрал пробку на Кронштадтской

В Кировском районе Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга. Водитель, управляющий арендованным автомобилем, влетел в троллейбус.
Инцидент случился сегодня днем, 11 октября, на Кронштадтской площади.
«Хотя бы целый остался, не разделился на несколько частей», — написал пользователь социальной сети «Вконтакте».
В сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» также добавили, что на участке образуется крупная пробка.
По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал.
Ранее в GazetaSPb сообщали о смертельной аварии в Шушарах. В результате столкновения иномарки и «Газели» погиб один человек. Двое других были госпитализированы. Их состояние не уточняется.