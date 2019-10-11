«Делимобиль» влетел в троллейбус и собрал пробку на Кронштадтской

Информация о пострадавших не приводится. Фото: vk.com/spb_today

Информация о пострадавших не приводится. Фото: vk.com/spb_today

В Кировском районе Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга. Водитель, управляющий арендованным автомобилем, влетел в троллейбус.

Инцидент случился сегодня днем, 11 октября, на Кронштадтской площади.

«Хотя бы целый остался, не разделился на несколько частей», — написал пользователь социальной сети «Вконтакте».

В сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» также добавили, что на участке образуется крупная пробка.

По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал.

Ранее в GazetaSPb сообщали о смертельной аварии в Шушарах. В результате столкновения иномарки и «Газели» погиб один человек. Двое других были госпитализированы. Их состояние не уточняется.