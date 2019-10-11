Роскачество обнаружило нарушения во всех пивных напитках

Роскачество обнаружило нарушения во всех пивных напитках
Производители маскируют под пиво слабоалкогольные коктейли. Фото: Pixabay

В Роскачестве проверили спиртные напитки и обнаружили, что продукция не соответствует ГОСТу. Выяснилось, что производители маскируют под эти напитки те, которые не имеют соответствующих признаков.

В результате первого этапа детального исследования продукцию торговых марок проверили по 27 показателям. Оказалось, что нарушения имеются во всех обязательных требованиях.

Как сообщает URA.RU, специалисты обнаружили, что образцы не соответствовали по содержанию пивного сусла или пива (не менее 40%). Кроме того, на некоторых этикетках отсутствовала информация о производителе.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что Минпромторг предложил не считать пиво за алкогольный напиток. Ему предложили вернуть самостоятельный статус.

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