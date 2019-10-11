Миллиардер Игорь Воробей перевезен из Москвы в Петербург

Основной участник скандального уголовного дела о таблетках для повышения потенции миллиардер Игорь Воробей этапом перевезен в Санкт-Петербург.

На 15 октября запланировано заседание в рамках этого судебного процесса, оно состоится в Сестрорецком районном суде. На этот раз заседание пройдет в присутствии обвиняемого, сообщает Мойка 78.

Из Москвы в Петербург генерального директора «РИА Панда», который обвиняется в неуплате налогов в размере 700 млн рублей, производстве продукта, нарушающего требования безопасности товаров и продаже поддельных БАДов везли долго, на поезде, четверо суток.

Напомним, два прошедших заседания состоялись без самого обвиняемого. Дело в том, что Игорь Воробей был заключен в московское СИЗО-5, также называемое «Водник», за то, что пытался уехать заграницу, хотя находился под домашним арестом.

Ранее GazetaSPB сообщила, что полиция заплатит 3 миллиона тому, кто поможет поймать серийного душителя пенсионерок.